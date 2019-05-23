Москва и Ханой будут обмениваться опытом в развитии городской среды и соцсферы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Народного комитета Ханоя (Вьетнам) Нгуен Дык Тюнг утвердили в четверг программу сотрудничества на 2019-2021 годы.

Программа предусматривает обмен опытом по ключевым направлениям отраслей социальной сферы и городского хозяйства, в том числе развитие общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий. Также планируется взаимодействие в сфере высоких технологий, науки и здравоохранения.

Ожидается, что городские администрации будут оказывать поддержку хозяйствующим субъектам Москвы и Ханоя в установлении взаимовыгодных деловых контактов. Церемония подписания прошла в московской мэрии в рамках визита в столицу правительственной делегации Вьетнама во главе с премьер-министром Нгуен Суан Фуком.

В конце ноября - начале декабре 2019 года запланировано проведение Дней Москвы в Ханое.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, сотрудничество между правительством города и Народным комитетом Ханоя осуществляется на основе подписанного в 1997 году Меморандума о дружбе и сотрудничестве. В 2018 году товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и вьетнамскими партнерами составил $2,96 млрд. Вьетнам занимает 9-е место по объему взаимной торговли среди зарубежных партнеров столицы. Крупнейший реализованный инвестпроект - культурно-деловой центр "Ханой-Москва", где разместились торговый центр, офисы и гостиница с апартаментами.