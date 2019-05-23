Посетителям "Рыбной недели в Москве" предложат колбасу из африканского сома

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Гости фестиваля "Рыбная неделя в Москве" смогут попробовать колбасу из африканского сома российского производителя. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"На фестивале будет колбаса из рыбы [африканского сома], приходите", - сказал он. Владелец рыбного хозяйства по разведению африканского сома Алексей Валуев добавил, что колбаса не будет иметь ярко выраженный вкус рыбы, поэтому понравится детям.

Также жители и гости столицы смогут попробовать колбаски для гриля из рыбы. "Сомик - чистая рыба, он быстро растет, и в нем нет костей. Не болеет, на выходе получается продукт без патогенов. Рыба до ресторанов приезжает живой, что немаловажно для рестораторов и конечного покупателя", - заключил Валуев.

Гости фестиваля также смогут попробовать филе палтуса, каракатицы, копченого сома, рапанов, другую рыбу и морепродукты от производителей из разных регионов России. Самый большой выбор рыбы и морепродуктов ждет посетителей на рыбном рынке, шатры которого расположатся на переходе от Манежной площади к площади Революции. На нем будут представлены камчатские крабы, дальневосточные кальмары, осьминог мускардин, мясо гребешка, свежезамороженное мясо черноморской рапаны, филе палтуса, каракатицы и многое другое.

На прилавках шале на площади Революции появятся креветки вида шримс-медвежонок из Магадана и креветки "дракон", которых вылавливают в Охотском море, отваривают в морской воде и замораживают на борту судна. Также там будет в продаже рыбная колбаса из лосося и скумбрии. В торговых киосках на площадках фестиваля также будет представлена форель в разных видах обработки: свежая, соленая, слабосоленая, холодного и горячего копчения, а также семга, нерка, масляная рыба. Подготовлено и множество консервов, среди которых шпроты, сайра, скумбрия, сардины, килька, бычки в томатном соусе.

Фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в столице с 24 мая по 2 июня. Он охватит семь городских площадок: площадь Революции, переход от площади Революции к Манежной, Манежную площадь, Климентовский переулок и Тверской бульвар, на котором будут размещены три площадки.