Задержавшиеся российские туристы вылетят с острова Хайнань 24 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские туристы задержанного на острове Хайнань рейса вылетят в Москву 24 мая. Об этом говорится в сообщении выполняющего рейс авиаперевозчика - компании iFly Airlines.

Как говорится в сообщении авиакомпании iFly Airlines, рейс F7-9854 из Саньи был задержан из-за необходимости дополнительного технического обслуживания воздушного судна. В ходе предполетной подготовки были выявлена неисправность в системе кондиционирования воздуха. Для безопасности пассажиров и экипажа авиакомпанией было принято решение о задержке рейса для устранения проблемы. "По данным, полученным от инженерной авиационной службы авиакомпании в Санье, проблема будет устранена в течение четверга 23 мая", - отмечается в сообщении.

Авиаперевозчик также отметил, что сейчас время задержки составляет более 30 часов, поэтому пассажиры рейса находятся в отелях за счет авиакомпании. Кроме того, совместно с туроператором им предоставляются все необходимые услуги.