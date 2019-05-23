Все написавшие заявления об увольнении журналисты "Коммерсанта" покинули издание

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Все одиннадцать журналистов газеты "Коммерсантъ", написавших заявления об уходе в связи с несогласием с увольнением их коллег, покинули издание. Об этом ТАСС в четверг сообщил Глеб Черкасов, занимавший должность заместителя главного редактора газеты.

"Все 11 журналистов, включая меня, получили приказы на увольнение. Кто-то уже ушел, кто-то заберет трудовые книжки позже, все документы оформлены", - сказал собеседник ТАСС. Сам Черкасов, по его словам, сейчас намерен сделать небольшой перерыв. "На пенсию точно не собираюсь. Другие уволившиеся журналисты, почти все, получили предложения о работе, сейчас их рассматривают. Предложений много, потому что мои коллеги - честные, порядочные журналисты", - добавил Черкасов. Отвечая на вопрос, изменится ли газета без 13 авторов, Глеб Черкасов ответил, что считает "Коммерсантъ" живым организмом, который постоянно развивается. "Конечно, "Коммерсантъ" изменится, но надеюсь, не все перемены будут к худшему, очень надеюсь, что будут и к лучшему", - добавил он.

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене спикера Совета Федерации. Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что причина увольнения - нарушение журналистами стандартов редакционных правил издания, а не публикация. В знак несогласия с увольнением заявления об уходе написали 11 журналистов, включая заместителя главного редактора Глеба Черкасова.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 28 мая проведет заседание постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов, посвященное ситуации с увольнением журналистов "Коммерсанта".