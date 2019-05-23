Дарига Назарбаева и Михаил Гусман обсудили влияние глобализации на медиасферу

АЛМА-АТА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Сената (верхней палаты парламента) Казахстана, председатель организационного комитета Евразийского медиафорума (ЕАМФ) Дарига Назарбаева в четверг в Алма-Ате провела встречу с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом, с которым обсудила влияние процесса глобализации на медиасферу. Об этом сообщила пресс-служба Сената Казахстана.

"В ходе встречи главы Сената с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом обсуждены дискуссии, состоявшиеся в рамках заседания Евразийского медиафорума "Деглобализация: мир в поисках новых моделей развития", на котором спикеры говорили о влиянии глобализации на текущий мировой кризис и о тренде деглобализации", - говорится в сообщении.

Первый заместитель генерального директора ТАСС отметил личный вклад Дариги Назарбаевой в становление и развитие ЕАМФ, который проводится в Казахстане с 2002 года. "Я в восторге от Евразийского медиафорума", - поделился впечатлениями Гусман, слова которого приводит пресс-служба Сената. Отмечено, что обширная программа форума насыщена дискуссиями на злободневные темы, выступлениями ярких спикеров, проведением мастер-классов от мировых экспертов. Также в рамках форума обсуждаются профессиональные вопросы данной сферы - будущее журналистики в цифровом мире и рост влияния блогосферы.

"Собеседники обсудили вопросы международной повестки дня, а также внутриполитическую ситуацию в Казахстане", - уточнили в пресс-службе.

Евразийский медиафорум проходит в Алма-Ате с 22 по 24 мая. Его тема - "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиасферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.