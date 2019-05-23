Путин уверен в непобедимости команды россиян и иностранцев разных профессий

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает одной непобедимой командой россиян и иностранцев, получивших в четверг в Кремле государственные награды.

"Среди награжденных - представители самых разных направлений деятельности, самых разных профессий: доктора, преподаватели, производственники, спортсмены, представители различных видов искусств. Все мы - одна большая непобедимая команда. Но с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, она становится еще и такой привлекательной, как в вашем лице выглядит сегодня", - сказал глава государства на торжественной церемонии.

Сила страны

Ректор МГУ 80-летний Виктор Садовничий, которому Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, рассказал, что пришел в Кремль в подарке японских ректоров - галстуке, на котором изображено число Пи. Академик объяснил, что таким образом хотел проиллюстрировать значение научных открытий. Свое выступление он посвятил силе отечественной научной школы и поблагодарил власти за поддержку. "Мы [МГУ] по фундаментальности, по глубине образования признанно сейчас занимаем первое место в мире", - подчеркнул Садовничий, возглавляющий университет с 1992 года. И заверил: "Мы будем делать все, чтобы делать нашу страну сильнее".

О силе российской спортивной школы говорили, например, директор Детско-юношеской спортивной школы боевых искусств в Череповце Юрий Филимонов, награжденный орденом Дружбы, и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, удостоенный почетного звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". "Спортивные единоборства формируют характер победителей, характер чемпионов у нашей молодежи. Большая радость видеть, как из наших ребятишек вырастают сильные, крепкие духом настоящие бойцы-победители и чемпионы, которые приносят славу в нашу великую страну", - заявил Филимонов. Он пообещал, что "конвейер" по подготовке новых выдающихся отечественных спортсменов не остановится. Симонян же напомнил о чемпионате мира по футболу, проведенном в прошлом году в России, и рассчитывает на новые успехи российских футболистов.

Футбол и дружба

Футбольную тему развил и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, также получивший от Путина орден Дружбы. Он на английском языке произнес речь, посвященную прекрасному проведению Россией мирового первенства, которое назвал "лучшим за всю историю". "Большое спасибо! Слава России!" - этими словами Инфантино завершил выступление в Кремле.

По-русски о важности стратегического взаимодействия Москвы и Пекина говорил посол КНР в РФ Ли Хуэй, награжденный орденом Дружбы. "Я будут как пионер всегда готов к дальнейшему служению развития российско-китайских отношений", - под аплодисменты собравшихся заявил дипломат.

Также на русском языке, правда, воспользовавшись бумажкой, произнес партнер адвокатского бюро "Де Голль, Флеранс и Партнеры" из Италии Андреа Пинна. Несколько лет назад от представлял интересы российской стороны в судах по поводу строительства Духовно-культурного центра России в Париже. Суды завершились успешно, центр был достроен и открылся в октябре 2016 года. "Сегодня у верующих есть прекрасный собор на набережной Сены", - уверен юрист, признавшийся, что полученный орден Дружбы имеет для него "особый смысл".

В огромном значении общения людей из разных стран уверен артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Сергей Маковецкий, удостоенный орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Вместе с коллегами он вернулся после долгих гастролей в Китае, в который труппа возила "Евгения Онегина". "Не только в области балета мы впереди планеты всей!" - убежден артист, рассказавший об огромном успехе постановки в КНР.

Не стал спорить с Маковецким ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, получивший орден Дружбы. Он поблагодарил за возможность создания филиала Академии во Владивостоке и "возможность наслаждаться искусством". "Я уверен, что тот центр, который сейчас строится на Дальнем Востоке, будет очень важен для всего региона, так как уже есть огромный интерес у японских, корейских, китайских студентов. Я уверен, что скоро мы там создадим очень важную точку образования", - сказал Цискаридзе.

Предложения награжденных

Генеральный директор "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, награжденный орденом Почета, воспользовался случаем, чтобы пригласить президента в свой театр. Сергей Андрияка, Ректор Академии акварели и изящных искусств Серея Андрияки, получивший орден Александра Невского, предложил отметить важность изобразительного искусства, объявив проведение в России соответствующего года.

Еще одно предложение Путин получил от награжденного орденом Мужества летчика-испытателя Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля Владимира Кутанина. "Веротолетостроители нашей страны активно трудятся для того, чтобы наши новые вертолеты и впредь достойно защищали рубежи нашей Родины, достойно трудились в народном хозяйстве. И немного о своей личной мечте: хочу, чтобы мой вертолет Ми-38, ведущим летчиком которого я являюсь, стал бортом номер один президента России", - заявил Кутанин.