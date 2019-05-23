Курорт в Черногории хочет ввести штраф в €600 за купальники в общественном месте

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Муниципалитет курорта Будва, наиболее популярного у туристов из России, обратился к гражданам города с предложением разработать комплекс правил поведения во время туристического сезона. По примеру соседней Хорватии, Будва рассматривает возможность ввести штраф в €500 за нахождение в общественном месте без футболки. Женщин, передвигающихся через город к пляжу и обратно в одном купальнике ждет штраф в €600, сообщает в четверг телерадиостанция Будвы.

"Важность этого решения, а также правил и ограничений, можно увидеть в соседних странах, например, в Хорватии туристов предупреждают, что за прогулку без майки последует штраф в €500, в купальном костюме - €600, а употребление напитков и пищи в общественном месте наказывается штрафом в €700", - цитирует телеканал неназванный источник в администрации.

На разработку "кодекса поведения туриста" определен срок в два месяца. Гражданам предложено вносить свои предложения. Ожидается, что штрафом могут быть обложены такие явления, как неправильная парковка, громкая музыка, сушка белья, выбрасывание мусора и даже недостаточно презентабельный вид домов.

Ранее в Хорватии администрация острова города Хвар (о. Хвар), ежегодно страдающего от поведения британских туристов, ввела наказание за неподобающее поведение в общественных местах. За голый торс мужчинам придется заплатить €500, столько же заплатят женщины, гуляющие в верхней части купальника в общественных местах. Однако самое строгое наказание грозит за пьянство. Если туриста увидят с бутылкой в руке или лежащим пьяным на улице, он заплатит штраф в €700.

"Их тошнит на улицах города, они мочатся на каждом углу, шатаются без маек, спят на улицах, блуждают по городу в непотребном виде. Все должно иметь свои границы. Рестораны не должны принимать голых посетителей и не должны продавать алкоголь уже и без того подвыпившим клиентам. Заработок любой ценой - не то, к чему мы стремимся, мы рады гостям, но они должны помнить, как себя надо вести", - рассказал градоначальник Хвара Рикардо Новак, инициатива которого получила поддержку во многих городах побережья Хорватии, где в последние годы столкнулись с туристами из Великобритании.