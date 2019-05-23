Филарет: Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Бывший глава раскольнического Киевского патриархата и почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) заявил, что не согласился бы на томос об автокефалии для ПЦУ, если бы знал его кабальные условия.

"Мы на соборе не знали его [томоса] содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - сказал он в интервью "Настоящему времени". Филарет пояснил, что томос ставит украинскую церковь в зависимость от Константинопольского патриархата. "По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь", - подчеркнул он.

Зависимость ПЦУ, по словам Филарета, подтверждают три пункта томоса. Первый гласит о переподчинении заграничных приходов киевского патриархата Константинополю, а второй лишает ПЦУ права самостоятельно производить миро для богослужений, в отличие от канонической Украинской православной церкви. "Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит мы зависимы", - пояснил Филарет. Третий пункт, по словам Филарета, предполагает, что "решение всех конфликтных ситуаций в церкви предоставляется Константинопольскому патриархату".

15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.