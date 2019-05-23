Соловьев отказался от "дуэли" с журналистом из Краснодара

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отказался отвечать коллеге из Краснодара Кириллу Гурьеву, вызвавшего шоумена на "дуэль".

Накануне Гурьев в открытом письме заявил, что Соловьев, назвав жителей Екатеринбурга бесами, оскорбил все общество.

"Этот человек себя называет словом "пельмень" [указано в письме]. Как можно общаться с пельменем? В следующий раз мне отвечать на вызов чебурека? Человека - торт "Киевский"? Человека - "Наполеон" из "шестой" палаты?" - сказал Соловьев, подчеркнув, что не даст Гурьеву шанса прославиться.

"Это классический сталкер, которому очень хочется прославиться любой ценой, - продолжил он. - Если пельмень хочет вступать в дуэль, то может быть лишь дуэль с кетчупом или горчицей, поэтому пускай продолжает булькать со дна кастрюльки, не забудет себя посолить, поперчить и бросить лаврушечку, а когда достанут, - сметанки и укропчика".

Соловьев предупредил, что такие вызовы обычно заканчиваются печально. "Если говорить серьезно, это все заканчивается одинаково. Не дай бог, кого-то из них пальцем заденешь, тут же начинается стон и визг, и обращение в полицию <...> У нас закон никто не отменял. Это все на Западе хорошо известно, называется сталкерство, поддаваться на эти провокации могут только люди, скажем вежливо, недалекие", - подчеркнул Соловьев.