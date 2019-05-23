Систему оценки учащихся аспирантуры планируется изменить с 2020 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект документа, который изменит систему оценки учащихся аспирантуры и адъюнктуры, сделав главным критерием уровень научной работы аспирантов и ее результативности, а не освоение ими образовательной программы. Планируемый срок вступления изменений в силу - январь 2020 года, говорится в проекте документа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, программы аспирантуры (адъюнктуры), имеющие государственную аккредитацию и реализуемые в соответствии с ФГОС, в настоящее время больше направлены на освоение образовательной части, а не на научную деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Вместе с тем основной целью обучения в аспирантуре исторически является написание диссертации.

"В связи с этим возникла необходимость модификации программ аспирантуры (адъюнктуры) и смещения акцента с формальной оценки соответствия программ федеральным государственным образовательным стандартам к оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени", - говорится в тексте.

Отмечается, что изменения планируется внести в статью 24 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и федеральный закон "Об образовании в РФ". Если документ будет принят, то новые требования вступят в силу с января 2020 года.

Ранее по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 20 мая глава Минобрнауки Михаил Котюков сообщил, что законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре могут принять уже в этом году, добавив, что основное внимание "приковано к модернизации программ подготовки в аспирантуре".