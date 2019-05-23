В Тульской области открылись дни МГИМО, посвященные 75-летию вуза

ТУЛА, 23 мая. /ТАСС/. Тульская область стала первым регионом РФ, где проходят Дни Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО), приуроченные к 75-летию его создания. В Туле 23 и 24 мая пройдут презентации факультетов МГИМО, мастер-классы, дискуссии, направленные на популяризацию обучения в вузе.

"Тула, это город оружейников, классных профессионалов, город, который подарил России много выдающихся людей, в том числе в области дипломатии. Исторически сложилось так, что в МГИМО ранее и сейчас учится много ребят из Тульской области, они хорошо подготовленные, мотивированные. Мы хотим сотрудничать с Тульской областью, чтобы она постоянно давала нам пополнение. Для этого сотрудничества нужна не только пропаганда [вуза], но и нужно, положим, проводить программы повышения квалификации учителей иностранных языков, других дисциплин", - сказал на открытии мероприятия ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По словам губернатора Алексея Дюмина, в МГИМО сейчас обучается 65 студентов из Тульской области, что является хорошим показателем, который выделяет регион среди других субъектов РФ. "Для тульских школьников Дни МГИМО - уникальная возможность познакомиться с одним из ведущих вузов страны, узнать о его факультетах и институтах, пообщаться с преподавателями и студентами. И, конечно же, мы надеемся, что так квота [на прием в вуз], которая выделена для нашего региона, увеличится", - отметил Дюмин.

Ректор МГИМО не исключил расширения квоты. "Цифру 65 нам нужно превратить хотя бы в цифру 100 и больше. И мы этому будем рады, потому что наше сотрудничество с областью, предприятиями региона носит долгосрочный и очень перспективный характер", - сказал Торкунов, добавив, что соглашение о сотрудничестве между МГИМО и правительством региона было подписано 2017 году.

Дни МГИМО проводятся в Туле 23 и 24 мая при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и правительства Тульской области. На площадке творческого индустриального кластера "Октава" организованы официальные и торжественные мероприятия, студенческий КВН, круглые столы и дискуссии на темы образования и науки, студенческой жизни вуза, разработке и продвижению совместных с регионом проектов. Выездные мероприятия к юбилею вуза также планируется провести в Воронежской, Ростовской областях и в Мордовии.

МГИМО МИД РФ - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет МГУ, созданный годом ранее, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 года открыт прием учащихся из зарубежных стран.