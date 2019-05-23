Руководство Управления делами президента отчиталось о доходах за 2018 год

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков заработал в 2018 году 18,4 млн рублей - примерно на 4 млн меньше, чем в 2017 году. Такие сведения содержатся в декларациях о доходах руководства Управления делами (УД) президента РФ, опубликованных в четверг на официальном сайте УД.

В собственности управляющего делами по-прежнему два автомобиля - Mercedes и ГАЗ-21 (раритетная "Волга"). Не изменился и список недвижимости: Колпаков владеет двумя жилыми домами (258 и 158 кв. м) и двумя квартирами (167,9 и 172,3 кв. м). Вся недвижимость находится на территории России.

Несколько уменьшился и доход супруги Колпакова: с 27,1 млн рублей в 2017 году до 25,3 млн рублей в 2018 году. В ее декларации, как и год назад, значатся автомобили Porsche и Toyota, мотоцикл Ducati. В списке недвижимости, принадлежащей супруге Колпакова, также, в частности, два жилых дома (234,6 и 736,9 кв. м).

Первый заместитель управляющего делами Николай Аброськин заработал в 2018 году 10,1 млн рублей - ровно столько же, как и годом ранее; заместители Павел Фрадков, Дмитрий Вербовой и Ольга Сергун - 4,6 млн рублей, 9,4 млн рублей, 5 млн рублей соответственно.

Пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова заработала в 2018 году 2,1 млн рублей, указывается в декларации.