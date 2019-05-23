"Точка кипения" открылась в Татарстане на площадке технопарка "IT-Парк"

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Пространство коллективной работы "Точка кипения - Казань" открылось на площадке местного технопарка в сфере высоких технологий "IT-Парк".

"Крайне важно, что в Татарстане появляется такое классное во всех смыслах пространство, доступное каждому профессионалу, человеку, у которого есть запрос на профессиональный рост, на собственное развитие", - сказал на мероприятии директор "IT-Парка" Антон Грачев.

По его словам, проект реализовали за 3,5 недели, в "беспрецедентно короткие сроки". "У ["Точки кипения"] есть три ключевых направления - это "Устойчивое развитие", "Цифровая трансформация" и "Международная кооперация". Это так называемые "вертикали", которые будут выстраивать и дополнять новые направления деятельности, которые либо уже есть в Татарстане, либо которые будут запущены в будущем", - сказал Грачев, добавив, что есть и горизонтальные направления - это "Экономический рост", "Человеческий капитал" и "Среда для жизни".

По его словам, на пространстве "Точки кипения" объединяются "практически все направления деятельности: и институтов развития, и образовательного направления, и органов власти, и так называемый "третий сектор", то есть, все те активности, которые сегодня уже реализуются в Татарстане".

Пространства коллективной работы "Точка кипения" создаются при поддержке Платформы Национальной технологической инициативы по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2014 года. Проект направлен на ученых, предпринимателей, госслужащих, общественников и учащихся вузов. В "Точках кипения" они могут делиться опытом, разрабатывать новые модели развития. Казанское пространство стало 25-м по счету в городах и 37-м в общей сети.