Объявлены лауреаты Патриаршей литературной премии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Писатели Дмитрий Володихин, Александр Стрижев и Михаил Тарковский стали лауреатами Патриаршей литературной премии в 2019 году. Победителей выбрали тайным голосованием, которое прошло в четверг в храме Христа Спасителя в Москве при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, он, по традиции, лично вручил писателям награды.

"Главными целями этой высокой награды являются, с одной стороны, поощрение талантливых писателей, вносящих вклад в развитие русской словесности, а с другой - привлечение внимания читателя к творчеству достойных, с точки зрения церкви, литераторов <…> Искусство… призвано раскрывать замысел Божий о мире, свидетельствовать о высоком призвании человека, возвышать его ум, приподнимая над суетой повседневности и ставя перед человеком вечные вопросы о добре и зле, о смысле жизни. Критерий настоящей литературы - это не изощренность форм и новаторство писательской техники, а устремленность к небу, творческий поиск божественной правды. Любая форма, какой бы изощренной она не была, без нравственного наполнения остается пустой и бесплодной", - сказал патриарх в приветственном слове перед церемонией.

Патриарх считает, что литература призвана привнести вечные истины в современный мир. "Торжество нигилизма, эстетизма, декаданса, циничного и гедонистического, вызывающего эпатажа - вот печальные плоды постмодернистскго влияния в литературе <…> Сегодня нам очень нужна литература, которая примирила бы постмодернистскую реальность с вечными нравственными принципами и ценностями, нужны новые Пушкины, которые могли бы "чувства добрые лирой пробуждать", не идеализируя, но и не опошляя мир, а свидетельствуя о высших истинах <…> Не будет преувеличением сказать, что будущее России напрямую связано с будущим русской литературы", - добавил предстоятель Русской церкви.

Патриарх Кирилл также анонсировал изменение в формате премии "Новая библиотека". "Со следующего года в день, когда вручается Патриаршая литературная премия, будет также награждаться и лауреат премии "Новая библиотека" в номинации, названной именем Достоевского. Премия "Новая библиотека" приобрела новый формат: ранее она вручалась только за рукописи, а отныне ею будут награждаться авторы выдающихся печатных изданий", - сообщил он.

История премии

В 2019 году в шорт-лист Патриаршей литературной премии, сформированный после рассмотрения более четырех десятков заявок из России и зарубежных государств, вошли семь авторов. Это Дмитрий Володихин, Василий Дворцов, Константин Скворцов, Александр Стрижев, Михаил Тарковский и Михаил Чванов из России и Вячеслав Бондаренко из Белоруссии.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 декабря 2009 года. С 2011 года она, согласно ее положению, ежегодно вручается не более чем трем авторам по совокупности их заслуг, а не за конкретные произведения. Согласно информации сайта Издательского совета РПЦ, премия, призванная "содействовать развитию взаимодействия Русской Православной Церкви и литературного сообщества", присуждается в единственной номинации "За значительный вклад в развитие русской литературы". В этом году день ее вручения пришелся на день тезоименитства патриарха.

В 2019 году номинантам премии, не ставшим ее лауреатами, вручается патриарший знак "За вклад в развитие русской литературы". Награжденные им сохраняют право быть выдвинутыми на Патриаршую премию в будущем, однако сам он присуждается единственный раз.

Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели поместных православных церквей, главы самоуправляемых церквей в составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения РПЦ, а также редакции литературных журналов и организации писателей. Вознаграждение лауреатам составляет 300 тыс. рублей. Его получают авторы, набравшие большинство голосов 31 члена Палаты попечителей премии, председателем которой является патриарх Кирилл.