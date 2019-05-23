{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объявлены лауреаты Патриаршей литературной премии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично вручил писателям награды

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Писатели Дмитрий Володихин, Александр Стрижев и Михаил Тарковский стали лауреатами Патриаршей литературной премии в 2019 году. Победителей выбрали тайным голосованием, которое прошло в четверг в храме Христа Спасителя в Москве при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, он, по традиции, лично вручил писателям награды.

"Главными целями этой высокой награды являются, с одной стороны, поощрение талантливых писателей, вносящих вклад в развитие русской словесности, а с другой - привлечение внимания читателя к творчеству достойных, с точки зрения церкви, литераторов <…> Искусство… призвано раскрывать замысел Божий о мире, свидетельствовать о высоком призвании человека, возвышать его ум, приподнимая над суетой повседневности и ставя перед человеком вечные вопросы о добре и зле, о смысле жизни. Критерий настоящей литературы - это не изощренность форм и новаторство писательской техники, а устремленность к небу, творческий поиск божественной правды. Любая форма, какой бы изощренной она не была, без нравственного наполнения остается пустой и бесплодной", - сказал патриарх в приветственном слове перед церемонией.

Патриарх считает, что литература призвана привнести вечные истины в современный мир. "Торжество нигилизма, эстетизма, декаданса, циничного и гедонистического, вызывающего эпатажа - вот печальные плоды постмодернистскго влияния в литературе <…> Сегодня нам очень нужна литература, которая примирила бы постмодернистскую реальность с вечными нравственными принципами и ценностями, нужны новые Пушкины, которые могли бы "чувства добрые лирой пробуждать", не идеализируя, но и не опошляя мир, а свидетельствуя о высших истинах <…> Не будет преувеличением сказать, что будущее России напрямую связано с будущим русской литературы", - добавил предстоятель Русской церкви.

Патриарх Кирилл также анонсировал изменение в формате премии "Новая библиотека". "Со следующего года в день, когда вручается Патриаршая литературная премия, будет также награждаться и лауреат премии "Новая библиотека" в номинации, названной именем Достоевского. Премия "Новая библиотека" приобрела новый формат: ранее она вручалась только за рукописи, а отныне ею будут награждаться авторы выдающихся печатных изданий", - сообщил он.

История премии

В 2019 году в шорт-лист Патриаршей литературной премии, сформированный после рассмотрения более четырех десятков заявок из России и зарубежных государств, вошли семь авторов. Это Дмитрий Володихин, Василий Дворцов, Константин Скворцов, Александр Стрижев, Михаил Тарковский и Михаил Чванов из России и Вячеслав Бондаренко из Белоруссии.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 декабря 2009 года. С 2011 года она, согласно ее положению, ежегодно вручается не более чем трем авторам по совокупности их заслуг, а не за конкретные произведения. Согласно информации сайта Издательского совета РПЦ, премия, призванная "содействовать развитию взаимодействия Русской Православной Церкви и литературного сообщества", присуждается в единственной номинации "За значительный вклад в развитие русской литературы". В этом году день ее вручения пришелся на день тезоименитства патриарха.

В 2019 году номинантам премии, не ставшим ее лауреатами, вручается патриарший знак "За вклад в развитие русской литературы". Награжденные им сохраняют право быть выдвинутыми на Патриаршую премию в будущем, однако сам он присуждается единственный раз.

Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели поместных православных церквей, главы самоуправляемых церквей в составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения РПЦ, а также редакции литературных журналов и организации писателей. Вознаграждение лауреатам составляет 300 тыс. рублей. Его получают авторы, набравшие большинство голосов 31 члена Палаты попечителей премии, председателем которой является патриарх Кирилл.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
Россия рассмотрит обращение Намибии об оказании гуманитарной помощи
Обращение поступило в связи с засухой во всех регионах республики
Читать полностью