Россия рассмотрит обращение Намибии об оказании гуманитарной помощи

ТАСС, 23 мая. Россия в кратчайшие сроки рассмотрит обращение Намибии об оказании гуманитарной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся там из-за засухи, сообщила в четверг пресс-служба полномочного представительства РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Намибийская сторона обратилась с просьбой об оказании гуманитарной помощи. В связи с природной катастрофой в виде засухи во всех регионах Республики Намибия введен режим чрезвычайной ситуации в соответствии со статьей 26 Конституции страны. В свою очередь Юрий Трутнев (полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, - прим. ТАСС) сообщил, что Россия рассмотрит соответствующее обращение намибийской стороны в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, РФ уже оказывала ранее Намибии гуманитарную помощь. В 2013 году, когда там была засуха, туда направили самолетом МЧС России 35 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что 6 мая президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил чрезвычайное положение на всей территории страны из-за засухи. Она стала одной из самых сильных начиная с 1945 года. За сезон дождей, который в Намибии уже закончился, осадков практически не наблюдалось.