Эксперты предложили активнее привлекать петербуржцев к общественным проектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Эксперты считают, что властям Санкт-Петербурга следует активнее привлекать горожан к общественным проектам в сфере благоустройства, о которых они не всегда осведомлены. Такое мнение в четверг выразили участники неформальной встречи Экспертного клуба Петербурга, посвященной обсуждению прошедшего отчета врио губернатора города Александра Беглова перед депутатами Заксобрания.

"Когда я пришел подавать заявку [на проект "Твой бюджет"], то народу практически не набиралось. Даются 90 млн рублей на город, а народ приходится подтягивать, чтобы они пришли и предложили свои идеи. Потому что просто нет осведомленности. Здесь нам нужно поучиться у бизнеса. Бизнес за своего клиента сделает все: упакует так проект, что к нему будет выстраиваться очередь", - сказал на встрече клуба депутат муниципального округа Семеновский Александр Дунюшин.

По инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в городе также запущен в работу проект "Мой район", за счет которого власти города будут получать предложения от активных жителей и реализовывать их.

Как отметил в ходе обсуждения начальник управления научной работы Северо-Западного института управления РАНХиГС Игорь Ходачек, городские власти уже взяли "высокий старт" и пообещали привлекать людей к проектированию проектов благоустройства. "Опыт проектирования - это то, что позволит горожанам чувствовать город своим, и тогда и отношение [к нему] изменится", - добавил Ходачек.