WSJ: Харви Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании и сексуальных домогательствах, предложил выплатить $44 млн потерпевшим и кредиторам, которые вели дела с его продюсерской компанией Weinstein Company банкротства. Об этом сообщила в четверг The Wall Street Journal.

Она ссылается на информацию, полученную от адвокатов Вайнштейна во время суда по делам банкротств, проходящего в штате Делавэр. Продюсер предлагает около $30 млн в качестве компенсации урона, нанесенного потерпевшим женщинам, кредиторам, бывшим членам руководства и сотрудникам Weinstein Company. Еще $14 млн могут быть выплачены в счет судебных издержек помощников и подчиненных Вайнштейна, которые названы ответчиками в различных судебных разбирательствах.

Как поясняет издание, проект мирового соглашения никак не затрагивает суд над продюсером в Нью-Йорке, который начнется в июне и будет проходить в закрытом для прессы режиме. На заседании суда должен быть рассмотрен вопрос о том, будут ли на процессе по делу Вайнштейна заслушаны показания женщин, которые утверждают, что подвергались насильственным действиям сексуального характера со стороны продюсера, однако исков к нему не подавали.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.