Ростуризм поможет продвигать Приморье на туристическом рынке Японии

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует объединить усилия с Приморским краем для продвижения туристических возможностей региона в Японии. Об этом журналистам во Владивостоке в ходе Тихоокеанского туристского форума заявила в пятницу руководитель Ростуризма Зарина Догузова, отвечая на вопрос о совместных проектах с Приморским краем.

"Мы планируем объединить усилия в части продвижения. В Токио совсем нет информации о России и о Владивостоке. А японский рынок для нас, безусловной, приоритетный. И тут мы будем двигаться вместе с Приморским краем", - сказала Догузова.

Она добавила, что также обсуждался проект объединения субъектов Дальневосточного федерального округа в межрегиональных туристических маршрутах, которые помогут продлить срок пребывания в России иностранных туристов. Обсуждались и проекты по привлечению в регион новых зарубежных авиакомпаний.

Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) проходит в этом году с 22 по 26 мая на острове Русском во Владивостоке. Форум объединит российских и зарубежных экспертов в сфере туризма, в его рамках пройдут PITE, мероприятия деловой программы, молодежный туристский конгресс, выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show и гастрономический фестиваль "Мидия-саммит". Свои достопримечательности и уникальные турпродукты представят Россия, Китай, Япония, Вьетнам и другие страны.