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Занятия во всех школах Воркуты отменены из-за метели

Руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев при этом отметил, что погода не повлияла на проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов

ТАСС, 24 мая. Занятия во всех 18 школах Воркуты (Республика Коми) отменены из-за сильной метели. Однако это не повлияло на проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов, сообщил ТАСС руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев.

"Из-за сильной метели отменены занятия в школах города. Но на проведение единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается. Занятия отменены во всех школах, это 18 школ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сильная метель началась в Воркуте утром. "Для нас это не чрезвычайная ситуация. Погода пока без изменений до вечера", - уточнил Гурьев.

По данным пресс-службы администрации Воркуты, накануне в школах города прошли последние звонки.

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