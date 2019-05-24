Занятия во всех школах Воркуты отменены из-за метели

ТАСС, 24 мая. Занятия во всех 18 школах Воркуты (Республика Коми) отменены из-за сильной метели. Однако это не повлияло на проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов, сообщил ТАСС руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев.

"Из-за сильной метели отменены занятия в школах города. Но на проведение единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается. Занятия отменены во всех школах, это 18 школ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сильная метель началась в Воркуте утром. "Для нас это не чрезвычайная ситуация. Погода пока без изменений до вечера", - уточнил Гурьев.

По данным пресс-службы администрации Воркуты, накануне в школах города прошли последние звонки.