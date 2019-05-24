Госсовет Крыма принял закон о джиппинге

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Государственный совет Крыма упорядочил деятельность организаторов экстремальных видов автомототуризма, так называемых джипперов, впервые приняв закон "Об особенностях организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Республики Крым", передает корреспондент ТАСС.

"Закон принимается впервые, он упорядочивает деятельность организаторов автомобильных и мототуров в горно-лесной местности. Для Крыма принятие этого закона очень важно, теперь нельзя будет бесконтрольно оказывать этот вид услуг", - сообщил журналистам председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента региона Алексей Черняк.

По его словам, принятие закона было вызвано тем, что в настоящее время установить точное число фирм, осуществляющий этот вид услуг невозможно. "Нет такого учета. К примеру, на набережной Алушты только одна точка предоставляет услуги как минимум 50 внедорожников, а сколько их в целом по Крыму выяснить сложно. Для этого и принят закон", - подчеркнул он. Черняк добавил, что подобный вид туризма популярен на Южном берегу Крыма, а также в западной части полуострова.

Действие принятого закона распространяется на маршруты повышенной опасности, проходящий по горной или горно-лесистой, труднопроходимой местности, связанный с повышенным риском для жизни и здоровью туристов, на внедорожниках и мотоциклах, использование квадроциклов будет незаконным.

Впервые также вводится обязательная паспортизация маршрутов, которая будет осуществляться республиканскими и муниципальными учреждениями. По словам Черняка, правительством республики будет принят ряд подзаконных актов, которые определят органы регистрации и размеры штрафов для нарушителей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Также власти связывали рост турпотока с открытием нового аэровокзального комплекса в Симферополе и автомобильной части Крымского моста.