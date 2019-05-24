Парламент Крыма впервые ввел штрафы до 100 тыс. рублей за незаконные пляжи

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Государственный совет Крыма ввел административные штрафы до 100 тыс. рублей для арендаторов и владельцев пляжей, которые не оформлены в установленном порядке. Соответствующие изменения внесены в региональный закон об административных правонарушениях, сообщил в пятницу на пленарном заседании сессии республиканского парламента его глава Владимир Константинов.

"Ввести административную ответственность за открытие и использование пляжа без соответствующего паспорта, что повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. рублей", - сказал он.

Константинов отметил, что за отсутствие матросов-спасателей на пляже предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк пояснил журналистам, что принятые изменения впервые определяют ответственность владельцев и арендаторов пляжей. "Владельцы и арендаторы пляжей должны понимать, что теперь будет ответственность за нарушения, чего ранее не было. Теперь будем штрафовать, причем суммы очень внушительные", - сказал он.

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщал, что всего в республике 460 пляжей, более половины из них - в курортных городах Евпатория, Ялта, Феодосия и Алушта. Для получения разрешения на работу владельцы объектов должны привести их в соответствие с требованиями МЧС, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Большинство пляжей должны начать работу к 1 июня.

Власти полуострова отмечают постоянно растущий поток туристов в Крым: в 2018 году его посетили 6,8 млн человек, в 2019 году цифры также продолжают расти. Одним из факторов роста спроса на отдых в Крыму стало открытие моста через Керченский пролив. В майские праздники власти полуострова планировали принять 250 тыс. туристов, однако регион за этот период посетили 302 тыс. человек, что на 40% превысило аналогичный показатель прошлого года. В 2019 году полуостров может принять до 7,5 млн туристов.