Калининградская облдума запретила продажу электронных сигарет подросткам в регионе

КАЛИНИНГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты Калининградской областной Думы приняли региональный закон, ограничивающий продажу электронных сигарет, кальянов и вейпов, в том числе с использованием жидкостей, содержащих никотин. Об этом сообщается в пятницу на сайте прокуратуры области, выступившей с соответствующей законодательной инициативой.

"Принят закон Калининградской области, устанавливающий на территории Калининградской области ограничение розничной продажи для несовершеннолетних электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина", - говорится в сообщении.

Решение принято депутатами в пятницу. Они одобрили инициативу прокурора региона Сергея Хлопушина. "Фактически принятие закона означает запрет на продажу этих устройств несовершеннолетним в области", - пояснила ТАСС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Ивонинская.

Ссылаясь на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, областная прокуратура отмечает, что в стране активизировалось использование электронных систем доставки никотина или продуктов, не являющихся никотином. Используемые в них растворы, помимо никотина могут содержать другие токсичные вещества. Производители позиционируют "вейпинг", который набирает популярность в том числе среди школьников, как средство терапии против никотиновой зависимости. "Фактически электронные сигареты могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.