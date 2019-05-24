Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства и пожелал побольше отдыхать

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и пожелал ему больше отдыхать. "Хочу поздравить Вас с праздником, с днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за Ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России", - сказал глава государства.

"Есть только одно пожелание - Ваши ближайшие сотрудники не хотят Вам этого говорить, я скажу - график свой корректировать в сторону разгрузки", - добавил президент.

Патриарх поблагодарил президента за добрые слова и "за такой замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью", отметив личный вклад Путина в это сотрудничество. "Многие добрые дела реализуются, это видно невооруженным глазом, - констатировал предстоятель РПЦ. - Поэтому, думаю, все, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, все это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества".

Ранее в интервью трем информагентствам, посвященном 10-летию патриаршества, предстоятель РПЦ сказал, отвечая на вопрос ТАСС, что сожалеет, что плотный график не позволяет ему ходить в театры и много читать. По его словам, на тумбочке у него всегда стопка книг, которые он хотел бы прочитать, и перед сном он старается прочесть хотя бы несколько страниц. Патриарх Кирилл признал, что "нельзя, чтобы у патриарха большая часть времени проходила за работой с документами".