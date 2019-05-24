В Севастополе прошла церемония прощания с погибшей в Шереметьево семьей

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с Романом и Мариной Власовыми, которые погибли в авиакатастрофе в Шереметьево, в пятницу прошла в Севастополе, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

"Сегодня в храме Святой Великомученицы Варвары прошла гражданская панихида по погибшим. Проститься с Власовыми пришли родные, близкие и сослуживцы", - говорится в сообщении.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. Из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 человек, девять из них были госпитализированы. Среди погибших в авиакатастрофе - выпускник Черноморского высшего военно-морского училища мичман Власов, который служил на Северном флоте, и его супруга. Правительство Севастополя передало по 1 млн рублей их матерям.

Уточняется, что сотрудники МЧС, следственного управления СК и правительства города, представители Черноморского флота оказывали помощь родственникам погибших севастопольцев.