Главный диетолог Минздрава считает необходимой мерой всеобщее йодирование пищевой соли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инициатива Минздрава о всеобщем йодировании пищевой поваренной соли в РФ и применении ее в продуктах не только полностью оправданна, но и должна была быть введена намного раньше. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

Минздрав РФ с целью профилактики йододефицитных заболеваний разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах. Согласно тексту документа, предлагается обогатить пищевую соль йодатом калия, а также использовать такую соль для изготовления пищевых продуктов. Кроме того, использование йодированной соли будет обязательным при производстве хлебобулочных изделий.

"Это необходимо. Преступно, что мы этого не делали. До 1990 года у нас, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров, вся соль йодировалась. И у нас, несмотря на низкое содержание в окружающей среде, почве, воде йода, не было проблем со щитовидной железой, как мы перестали - начались проблемы", - сказал он.

По словам Тутельяна, щитовидная железа (работа которой непосредственно связана с наличием йода в организме), является одним из важнейших органов. Дефицит йода особенно сказывается на умственных способностях детей и подростков до 18 лет, когнитивные (познавательные) функции в значительной степени зависят от обеспеченности йодом, добавил эксперт.

По данным Минздрава, в России йодированную соль в пищу употребляют менее 30% жителей, в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), где введено всеобщее йодирование соли. По данным Минздрава, проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, в настоящее время является одной из актуальных проблем в РФ. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. В условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы и регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма.