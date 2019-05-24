РАН: передачу Исаакиевского собора РПЦ поддерживают около 17% жителей Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Ряд социологических опросов, проведенных с 2016 года в Санкт-Петербурге различными инстанциями, показали, что передачу Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) поддерживают не более 17% горожан, и этот показатель остается стабильным. Об этом в пятницу сообщила ТАСС старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

"Несколько раз проводились опросы разными фирмами, независимыми друг от друга, и удивительно было то, что опросы проводились в разное время, но диапазон поддерживающих эти решения [о передаче собора РПЦ] не превышал 17%", - сказала она.

Протасенко добавила, что на протяжении нескольких лет изменилось число жителей города, выступающих однозначно против передачи собора. По ее словам, изначально, в 2016 году, когда тема получила широкий общественный резонанс, опросы показывали, что 57% жителей города высказались против передачи собора в РПЦ.

История вопроса

Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", данное в 2016 году, утратило свою силу в конце 2018.

Тема передачи собора вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге. Решение городских властей по данному вопросу оспаривали в суде. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что это распоряжение не является правовым актом о передаче РПЦ здания.

В конце марта 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение вопроса о статусе Исаакиевского собора является прерогативой исключительно властей Санкт-Петербурга. В пресс-службе государственного музея-памятника Исаакиевский собор сообщили, что возможность передачи Исаакия РПЦ не обсуждается. В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ заявили, что позиция епрахии о том, что должно превалировать в Исаакиевском соборе, храм или музей, остается прежней, но сейчас данный вопрос не является "магистральным на повестке дня".

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга, но признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров, общаясь с посетителями стенда ТАСС на XIV Санкт-Петербургском Международном книжном салоне, который проходит в городе, подчеркнул, что "сегодня существует государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", но в соответствии с законом там проводятся церковные службы".

"Тем, кто приходит молиться, мы даем возможность молиться, проводить все праздники, какие положено, но потом заканчивается это время богослужебное и начинается время экскурсионное, туристическое, когда все могут прийти, - сказал Мудров. - [Исаакиевский] собор - это символ города, один из памятников Великой Отечественной войне, потому что 80 сотрудников музеев Ленинграда жили там и хранили [экспонаты], и думали о том, что будет после войны, поэтому собор мы храним", - отметил Мудров.