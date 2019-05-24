Госзащитникам будут платить в зависимости от числа обвиняемых и тяжести их преступлений

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ставки адвокатов по назначению будут зависеть от количества обвиняемых в деле и тяжести инкриминируемых им преступлений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства юстиции России, 21 мая принято соответствующее постановление правительства РФ.

"Постановлением определены размеры вознаграждения адвоката, в том числе с учетом подсудности, количества и тяжести инкриминируемых деяний, численности подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объема материалов дела и других обстоятельств", - сообщили в Минюсте.

Также будет учитываться время, затраченное защитником на посещение фигуранта в следственном изоляторе, изоляторе временного содержания или в психиатрическом стационаре, на изучение материалов уголовного дела и "на выполнение других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи при условии их подтверждения документами".

Положения постановления будут распространяться на оказанные госзащитниками услуги по новым уголовным делам с 1 января 2019 года. При этом вознаграждения, выплаченные с начала года до дня вступления постановления в силу, будут перерассчитаны. "Реализация постановления позволит повысить уровень регулирования вопроса оплаты вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению следователя, дознавателя или суда", - отметили в Минюсте.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сообщили ТАСС, что адвокатура приветствует принятие этого постановления. "Мы ждали его почти полгода. Должен отметить, и не без гордости, что значительная часть российских судов в течение первых пяти месяцев 2019 года уже применяла соответствующую шкалу вознаграждения, утвержденную в январе решением совета ФПА РФ. Это не может нас не радовать", - процитировали в пресс-службе президента ФПА Юрия Пилипенко.

Проект постановления был разработан Минюстом РФ в развитие принятого в 2018 году правительством решения о поэтапном повышении ставок адвокатов по назначению к 2021 году почти в три раза - с 550 до 1 500 рублей. В министерстве отметили, что предусмотренный ранее размер ставок оплаты труда не повышался с 2013 года и, как следствие, не отвечал базовым потребностям адвокатского сообщества.