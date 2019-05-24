Редкий шифратор времен Второй мировой войны продали на аукционе за €98 тыс.

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Редкая шифровальная машина времен Второй мировой войны ушла с аукциона в Мюнхене за €98 тыс. Об этом сообщил в пятницу аукционный дом Hermann Historica.

Владельцем шифратора стал частный коллекционер, отметили организаторы торгов. Его имя не называется. Оценочная стоимость составляла €75 тыс. Долгое время шифровальная машина находилась во временном пользовании в Швейцарии - в музее форта Ройенталь.

Нацисты использовали аппарат SG-41 (Schluesselgeraet 41) для шифрования и дешифрования секретных сообщений абвера, военной контрразведки и метеослужбы. Его алгоритм считался надежнее, чем алгоритм известной шифровальной переносной машины "Энигма".

По оценке экспертов, в мире есть лишь несколько экземпляров SG-41, находящихся в рабочем состоянии. Большинство таких шифраторов были уничтожены после окончания войны. SG-41 производили с конца 1944 года в городе Хемниц. Вермахт заказал около 11 тыс. подобных аппаратов, однако всего было произведено только около 500 экземпляров, возможно, по причине нехватки легких металлов.