Дни с 4 по 6 июня в Чечне объявлены выходными в связи с празднованием Ураза-байрам

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Дни с 4 по 6 июня объявлены в Чечне выходными в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание месяца поста рамадан. Указ об этом подписал Муслим Хучиев, который исполняет обязанности главы региона на время отпуска Рамзана Кадырова.

"Объявить 4, 5 и 6 июня 2019 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", - говорится в документе.

Такое решение принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни и в соответствии с федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", говорится в указе.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца шавваль, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. Во время Ураза-байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями.