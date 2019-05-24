Врио губернатора Петербурга наградил участников школьного конкурса о будущем города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга в пятницу поздравил победителей школьного конкурса творческих работ о будущем города и пообещал воплощать их идеи в жизнь.

"Были рисунки, когда я вижу, что из трубы машины нет выхлопных газов - чистый электромобиль, электробусы. Вы знаете, мы это будущее уже претворяем в жизнь, [в Санкт-Петербурге] уже появились 10 экспериментальных электробусов - это тот же самый автобус, но он работает на батарейках. Сочинения очень интересные, хорошие, хочу старшеклассникам, которые писали, сказать огромное спасибо. В общем вы мне задали работу, будем выполнять", - сказал Беглов во время церемонии награждения.

Глава города предложил поучаствовать в творческом конкурсе о будущем Петербурга в апреле. В конкурсе сочинений приняли участие старшеклассники - учащиеся 10 и 11 классов. Для учащихся первых - четвертых классов была предусмотрена номинация "художественный рисунок".

"Вы приняли активное участие в конкурсе рисунков и сочинений о будущем нашего города, это очень важно. Одни рисовали рисунки, другие писали сочинения. Ряд моментов я посмотрел, и некоторые рисунки меня удивили, какая фантазия бурная - одни рисуют город будущего, я смотрю - летающие тарелки летают, башни стоят огромные. Это здорово, наверное, такой Петербург должен быть, и я хочу сказать, что он уже становится", - отметил врио губернатора.

По данным комитета образования Санкт-Петербурга, всего на конкурс было подано почти 10 тыс. работ - рисунков и сочинений. Их оценивали конкурсные комиссии, созданные при городском Дворце творчества юных и Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. В пятницу наградили 21 победителя.