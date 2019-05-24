Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте СК сведениях о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.

Это на 5 млн рублей меньше, чем доходы главы СК за 2017 год (тогда они составили 16,5 млн рублей, годом ранее - 7,9 млн рублей). Кроме того, в декларациях заявлено о двух квартирах (в прошлогодней декларации - одна), также он с супругой и двумя несовершеннолетними детьми по-прежнему имеет две дачи. Доход его супруги за прошлый год вырос до 6,9 млн рублей (за 2017 год - 4,5 млн рублей).