Меланья Трамп посетила музей цифрового искусства в Токио и раздала автографы детям

ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Супруга президента США Меланья Трамп вместе с женой японского премьер-министра Акиэ Абэ посетила в воскресенье музей цифрового искусства #teamlabBordless в токийском районе Одайба. Об этом сообщил МИД Японии.

Они ознакомились с пространством музея, которое включает светодиодные лампы, 3D-изображения и зеркала. После знакомства с арт-объектами Меланья раздала автографы детям, которые пришли в музей. Многим из них она написала по-английски "будь лучшим". Затем жена американского лидера сфотографировалась вместе с ними.

Гольф, сумо и бургеры

Дональда Трампа в воскресенье также ждала обширная культурная программа. Утром на вертолете от отправился в соседнюю с Токио префектуру Тиба, где в гольф-клубе его ждал премьер-министр Синдзо Абэ и легендарный японский гольфист Исао Аоки. Абэ и Трамп известны как поклонники гольфа, это уже пятый раз, когда они играют в него вместе. Во время их встречи 18 ноября 2016 года в Нью-Йорке, где японский премьер первым из иностранных лидеров встретился с тогда еще избранным президентом США, глава правительства Японии привез в подарок Трампу клюшку для гольфа, а в ответ получил поло и некоторые другие принадлежности для гольфа.

На этот раз лидеры двух стран прошли 16 из 18 лунок. А по завершении игры их ждал обед, на который подали двойной чизбургер с котлетой из американской говядины.

После партии в гольф Абэ и Трамп в компании своих жен отправились на спортивную арену "Рёгоку", где проходил заключительный день майского басё (турнир по сумо). Пользуясь случаем, Трамп вручил специальный президентский кубок, изготовленный по заказу американского правительства, японскому сумоисту Асанояме, который стал победителем турнира. Трофей высотой 137 см весит около 30 кг - столько же, сколько кубок императора Японии, который вручается победителю каждого из шести турниров в году. Верхушку президентского кубка украшает белоголовый орлан - символ США

Специально для лидеров двух стран и их жен были зарезервированы места недалеко от арены для схваток. Обычно они предполагают размещение на полу на традиционных японских подушках для сидения, однако Абэ, Трамп и их супруги сидели на стульях. Также в зале были усилены меры безопасности, а зрителям запретили кидать вверх подушки, что обычно делают во время проигрышей самых сильных борцов. Воскресная программа пребывания американского президента в Токио продолжится ужином в японском ресторане "робатаяки", где еда готовится на гриле в присутствии гостей.