Эксперт: летные вузы России выпускают вдвое меньше пилотов, чем требуется авиакомпаниям

УЛЬЯНОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Российским авиакомпаниям требуется вдвое больше пилотов, чем выпускают все профильные вузы страны. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник летно-методического центра гражданской авиации Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева Дмитрий Качан.

"В среднем по стране потребность авиакомпаний в летчиках составляет 1700 человек, тогда как все летные учебные заведения в сумме могут выпустить около 750 человек", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что на фоне нехватки пилотов авиакомпании начинают бороться за выпускников летных вузов. "Если раньше авиакомпания могла выбирать себе того или иного пилота, то теперь уже выпускники выбирают наиболее подходящее им место работы", - уточнил он.

По словам начальника летно-методического центра гражданской авиации, заказ Росавиации составляет порядка 210 пилотов в год. "За период с 2011 года конечная цифра набора выпускников Ульяновского института гражданской авиации составляет порядка 250 человек", - добавил он.