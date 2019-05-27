В России предложили создать кодекс этики чиновников после нападения на журналиста

"Проблема хамского поведения госслужащих, к сожалению, никуда не делась, на это часто обращают внимание граждане, это часто попадает в СМИ. Нам необходим реально работающий, отвечающий современным реалиям кодекс этики чиновников, который будет носить не рекомендательный, а обязательный характер. Угроза увольнения, угроза привлечения к ответственности заставит чиновника тщательнее подбирать слова и интонацию в общении с гражданами, а тем более с журналистами. И очень важно рассматривать поведение того или иного госслужащего на комиссии по этике в присутствии заявителя. Тогда это будет эффективно", - сказал Цветков.

Он также предположил, что человек, который позволяет себе бросаться с кулаками на журналиста федерального телеканала со своими подчиненными и простыми людьми ведет себя еще хуже. "Вместо того, чтобы извиниться за нападение на журналиста, выполнявшего свои профессиональные обязанности, хакасский чиновник начал что-то рассказывать о провокациях. Я уверен, что видео драки достаточно, чтобы этот человек больше не занимал свою должность и не работал на руководящих постах на государственной службе", - заключил Цветков.

Ранее сообщалось, что корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. При этом заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.