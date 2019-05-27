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Нападение чиновника на журналиста в Хакасии

В России предложили создать кодекс этики чиновников после нападения на журналиста

Глава Экспертного совета по безопасности Антон Цветков отметил, что "очень важно рассматривать поведение того или иного госслужащего на комиссии по этике в присутствии заявителя"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков предложил создать кодекс этики чиновников после сообщений о нападении главы района Хакасии на журналиста телеканала "Россия 24".

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"Проблема хамского поведения госслужащих, к сожалению, никуда не делась, на это часто обращают внимание граждане, это часто попадает в СМИ. Нам необходим реально работающий, отвечающий современным реалиям кодекс этики чиновников, который будет носить не рекомендательный, а обязательный характер. Угроза увольнения, угроза привлечения к ответственности заставит чиновника тщательнее подбирать слова и интонацию в общении с гражданами, а тем более с журналистами. И очень важно рассматривать поведение того или иного госслужащего на комиссии по этике в присутствии заявителя. Тогда это будет эффективно", - сказал Цветков.

Он также предположил, что человек, который позволяет себе бросаться с кулаками на журналиста федерального телеканала со своими подчиненными и простыми людьми ведет себя еще хуже. "Вместо того, чтобы извиниться за нападение на журналиста, выполнявшего свои профессиональные обязанности, хакасский чиновник начал что-то рассказывать о провокациях. Я уверен, что видео драки достаточно, чтобы этот человек больше не занимал свою должность и не работал на руководящих постах на государственной службе", - заключил Цветков.

Ранее сообщалось, что корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. При этом заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Теги
РоссияХакасияНападение чиновника на журналиста в Хакасии
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