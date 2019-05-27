Истребители ВВС сопроводят самолет с победившими на чемпионате мира по хоккею финнами

ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая. /ТАСС/. Истребители финских ВВС Hawk будут сопровождать в понедельник самолет с хоккеистами сборной Финляндии, ставшими в воскресенье чемпионами мира, перед приземлением на родине. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ВВС.

"Истребители ВВС Hawk сопроводят завоевавших "золото" на чемпионате мира "львов (так в Финляндии называют финскую сборную - прим.ТАСС)" в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Поздравляем чемпионов мира!" - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщила газета Ilta-Sanomat, колокола церквей в Хельсинки в понедельник будут звонить в честь победителей. Звоны начнутся в 14:30 по местному времени (время совпадает с московским), когда самолет с хоккеистами приземлится в аэропорту. Первым с инициативой таким образом почтить игроков выступил приход района Хаага, затем к нему присоединились остальные.

Также отметила победу хоккеистов железнодорожная компания VR - на табло поездов, где обычно указывается место назначения, в воскресенье отображался результат победного матча с канадцами - 3:1.

Празднование победы хоккейной команды началось в Финляндии еще в воскресенье вечером, когда тысячи людей собрались на площади Кауппатори в центре Хельсинки. По многолетней традиции десятки финнов, несмотря на прохладную погоду, искупались в расположенном там же фонтане. Еще одной торжество должно состояться уже после прилета сборной на родину, однако точное место проведения гуляний пока не известно.

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии. Финальная встреча состоялась на арене имени Ондрея Непелы в присутствии 9085 зрителей. Финская сборная в третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира (1995, 2011, 2019), также на счету финнов восемь серебряных и три бронзовые медали.