Спецвыпуск "Голос. Дети" посмотрели более 2,9 млн россиян

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специальный выпуск "Голос. Дети" в эфире Первого канала 24 мая смотрели более 2,9 млн россиян. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в понедельник в ТАСС.

Аудитория или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 2,9 млн, рейтинг передачи или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории составил 4,2%. Сам финал шоу 26 апреля смотрели 3,2 млн человек, рейтинг - 4,6%.

24 мая Первый канал признал всех финалистов шестого сезона вокального шоу "Голос. Дети" победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой СМС за одного из участников. По итогам выпуска Абрамова, как и остальные финалисты, также признана победительницей.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск.

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.