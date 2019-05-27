Левин назвал нападение хакасского чиновника на журналиста "вопиющим попранием норм этики"

"Видеозапись инцидента, продемонстрированная по телеканалам, свидетельствует о вопиющем попрании чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих. Если подобное действие было совершено в отношении журналиста, выполняющего свою профессиональную задачу при включенной видеокамере, то несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных", - приводит слова Левина в понедельник его пресс-служба.

По мнению Левина, общественность и профессиональные журналистские объединения не должны оставить это происшествие без оценки. "Журналисты, имея право задавать вопросы представителям органов власти, должны знать, что они гарантировано защищены государством, выполняя важную для всех нас работу по информированию общества", - уверен глава комитета.

Корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. При этом заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру. После инцидента в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело за нападение на журналиста. Президиум генсовета "Единой России" решил исключить чиновника из партии и инициировать его отзыв избирателями с занимаемого поста.