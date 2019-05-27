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Чиновника в Пензенской области уволили за езду в пьяном виде

Глава региона дал поручение проанализировать работу служебного автотранспорта в текущем году

ПЕНЗА, 27 мая. /ТАСС/. Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов уволен за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил губернатор региона Иван Белозерцев в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве.

"Обращаю внимание на соблюдение дисциплины и этики госслужащего. Муругов, находясь в отпуске, выпил, сел за руль личного автомобиля, был остановлен, составили протокол, решение суда о лишении прав есть. По работе у меня к вам не было серьезных вопросов. <...> Но вы не можете занимать данную должность в связи с такими нарушениями, поэтому будете освобождены от занимаемой должности", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что даже в отпуске чиновник должен помнить о соблюдении дисциплины и этики. Он также дал поручение проанализировать работу служебных автомобилей в 2019 году, чтобы выяснить, как их использовали госслужащие.

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