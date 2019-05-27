Гордума Екатеринбурга до 30 мая создаст рабочую группу по опросу о месте возведения собора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Городская Дума Екатеринбурга создаст рабочую группу по организации опроса, на котором планируется определить место строительства собора Святой Екатерины, до 30 мая. В нее войдут представители городского парламента, епархии и общественники, сообщил в понедельник ТАСС спикер гордумы Игорь Володин.

"Мы определились с количеством участников рабочей группы. Их будет 17 человек, возможно, больше или меньше. Пока в нее войдут пять общественников, два человека от Екатеринбургской епархии, представитель избиркома, представитель администрации города, и восемь человек от профильных комиссий гордумы - из каждой по одному. Планируем, что до 30 мая список будет готов", - сказал он.

Володин добавил, что рабочая группа должна решить, будет ли проводиться опрос или референдум для выбора места строительства. "Также надо решить вопрос по численности (участников опроса), чтобы, если будет опрос, он был признан состоявшимся. Кроме того, надо решить, включать ли в список планируемых площадок для возведения собора место в сквере на набережной", - отметил он.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере.