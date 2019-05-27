Патриарх надеется, что "страница недопонимания" между Россией и Европой будет перевернута

СТРАСБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси надеется, что "страница недопонимания" между Россией и Европой будет перевернута. Об этом он сказал журналистам в понедельник, подводя итоги своего визита в Страсбург.

"Сегодня была положительная и содержательная беседа [с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом] <...> Я не хочу входить в детали этой темы, потому что тема лежит в политической плоскости, я стараюсь избегать такого рода комментариев, но очень надеюсь, что Россия займет свое место в Совете Европы и будет дальше сотрудничать со всеми", - сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что решения Совета Европы важны в том числе и для простых людей, живущих в Европе. "Надеюсь, что вернется всё на круги своя, и эта страница недопонимания будет перелистана", - добавил патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл с визитом во Францию 25 мая. В воскресенье, 26 мая, он совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге.

О России и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляла заявку на подтверждение своих полномочий. Одновременно Россия выдвинула условие об исключении из регламента ПАСЕ санкционных норм о лишении всех делегаций права голоса и других ключевых полномочий, а с 2017 года Россия заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

В январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

17 мая после встречи глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации в было опубликовано заявление КМСЕ о том, что все страны СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров и ПАСЕ. Главы МИД заявили также, что "приветствовали бы, чтобы делегации всех стран-участниц принимали участие в сессии Парламентской ассамблеи в июне с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека".

Летняя сессия ПАСЕ, где запланированы выборы Генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.