Единороссы просят ГИБДД защитить водителей от мошенников с машинами-двойниками

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" обратилась в ГИБДД с просьбой пересмотреть порядок назначения штрафов жертвам автомобильных мошенников, которые используют поддельные госномера, дублирующие номера добросовестных автовладельцев. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Количество машин с поддельными номерами растет. Человеку, не нарушавшему правил дорожного движения и честно оплатившему парковку, чрезвычайно сложно доказать, что номерные знаки его авто используют третьи лица и что правонарушения совершаются этими лицами. Мы направили запрос в ГИБДД, чтобы выяснить, какое видение решения проблемы есть у них, как добросовестный водитель может доказать свою невиновность", - заявил координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги", зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в ГИБДД проблему использования автовладельцами фальшивых номеров признают и отмечают, что на улицах в штатном режиме работают так называемые умные комплексы фото- и видеофиксации. Они могут распознавать автомобили с фальшивыми номерами, это касается, например, номеров машин, которые официально сняли с учета, но ими теперь кто-то незаконно пользуется.

"Порой номера крадут или покупают дубликаты уже существующих. В последнее время мошенники изобрели новый способ уклонения от оплаты дорогой парковки - они находят автомобиль сходной модели и цвета, делают дубликаты номеров и крепят их на магнитах на время стоянки. В результате штрафы приходят ни в чем не повинным людям. Мы считаем такое положение дел недопустимым. Необходимо выработать систему эффективных мер, для того чтобы защитить добросовестных автовладельцев от действий мошенников и наложения штрафов", - подчеркнул Афонский.

Депутат также призвал провести широкое общественное обсуждение проблемы с привлечением профильных экспертов и представителей ГИБДД, разработать предложения по усовершенствованию системы назначения штрафов.