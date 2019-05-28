Количество прошедших диспансеризацию в Крыму за 3,5 года увеличилось почти в 15 раз

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Почти 190 тыс. застрахованных жителей Крыма прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2018 году - за шесть месяцев 2015 года этот показатель составил около 13 тыс. человек, сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"В Крыму до вступления в состав России диспансеризация не проводилась. Профилактические мероприятия для застрахованных стали проводиться со второй половины 2015 года, и динамика растет с каждым годом. Если в 2015 году диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослого населения прошли всего 12988 человек, то в 2018 - уже 188991 человек. По плановым показателям на 2019 год диспансеризации подлежат 283 тыс. крымчан", - говорится в сообщении.

Согласно данным заместителя председателя Совета министров Республики Крым Аллы Пашкуновой, слова которой приводит пресс-служба, сегодня 97,4% жителей Крыма (более 1,86 млн человек) имеют полис ОМС. Кроме того, в 4,5 раза за пять лет выросло финансирование медицинских организаций Крыма. "За пять лет размер субвенции увеличился почти на 5,7 млрд рублей, или на 35%, объем финансирования системы ОМС в республике в 2019 году составил 21 млрд рублей", - отмечается в сообщении. Уточняется, что в 2019 году в Крыму на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрено выделение 1,9 млрд рублей, что на 900 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Кроме того, число страховых представителей в Крыму за три года увеличилось почти в два раза с 58 до 104 человек. "Страховыми представителями Республики Крым за три года рассмотрено более 100 тыс. устных обращений от застрахованных граждан и более 700 тыс. письменных. Благодаря их активной и слаженной работе, удалось снизить количество обоснованных жалоб от застрахованных граждан на 38%. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый человек знал свою страховую организацию, имя страхового представителя и номер телефона, по которому он может обращаться по любым вопросам", - цитирует пресс-служба зампредседателя ФОМС Юрия Нечепоренко.

Растет и количество пациентов, получающих высокотехнологическую медицинскую помощь в Крыму. Если в 2013 году таких пациентов было 800 человек, то с 2016 по 2018 год такую помощь получили почти 13,5 тыс. жителей Крыма и более 400 жителей других субъектов РФ.