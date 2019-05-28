РПЦ рассчитывает на диалог УПЦ с новыми властями Украины

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что диалог канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с украинскими властями будет развиваться в режиме, заданном встречей митрополита Киевского Онуфрия с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Первый условный шаг был сделан президентом Зеленским, который встретился с предстоятелем Украинской православной церкви. Насколько нам известно, встреча прошла в целом в рабочем режиме. И если будет в таком же ключе развиваться взаимодействие, то это будет неплохо", - сказал он.

Церковь рассчитывает на то, что команда Зеленского не будет повторять "недружественных действий" прежних властей страны, отметил Волков. "Пока что господин Зеленский не сделал никаких очевидно недружественных шагов по отношению к Украинской православной церкви. Мы рассчитываем на то, что он и его команда видят происходящее на Украине в религиозной составляющей, видят, к чему привели усилия прежних политиков, и не будут повторять их ошибки. Пока что никакого состояния сейчас, мы объективно оцениваем действия нынешних властей. Как только будут какие-то реальные действия, можно будет говорить о возможном начале диалога", - добавил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом во Францию в субботу, 25 мая. Во время своей поездки патриарх Кирилл встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуньей Миятович и генсекретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, обсудив с ними в том числе тему положения канонической УПЦ. 26 мая он совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.