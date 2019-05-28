Получение полиса и онлайн-жалобы: о чем новые правила ОМС

: при подаче заявления о выборе СМО человек получал временное свидетельство, срок действия которого не превышал 30 рабочих дней.

Заявление гражданина о выдаче полиса страховщик на следующий день передавал в ТФОМС и параллельно проверял в региональной базе, есть ли у него действующий полис. Если полис был, то человеку отказывали. Если нет — ТФОМС начинал такую же проверку, но уже в единой базе. Если полис находили, фонд передавал эту информацию СМО, которая уведомляла человека об отказе. Если нет, фонд формировал заявку на изготовление полиса. На все это отводилось не более 10 дней. Затем в течение 14 дней изготавливали и доставляли полисы, еще два дня фондам было нужно для информирования СМО об их получении, а выдача происходила в пределах срока действия временного полиса, то есть 30 дней.

: временное свидетельство действительно не более 45 рабочих дней. Оно может быть как бумажным, так и электронным, если человек подавал заявление через сайт фонда или портал госуслуг.

Заявление так же передается страховщиком в территориальный фонд, который сразу сам проверяет наличие действующего полиса и сообщает о результатах в СМО. Затем — или страховщик уведомляет гражданина об отказе, или фонд формирует заявку. Максимальный срок — пять дней. Еще 14 дней уходит на изготовление и доставку, два дня — на уведомление об этом СМО и три дня — на то, чтобы сообщить человеку о готовности полиса. То есть, полис может быть готов за 24 дня, и в запасе еще остается 21 день, чтобы его получить.