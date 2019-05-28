Пострадавший от нападения редактор в Ставрополе намерен вернуться к работе после выписки

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Главный редактор газеты "Родина" ставропольского краевого отделения партии КПРФ Николай Бондаренко, который пострадал при нападении на редакцию, сообщил, что намерен вернуться к работе после выписки из больницы.

"Себя чувствую хорошо, болит [голова] от удара, большая гематома, но особого беспокойства нет, все самое страшное миновало, я оптимистично смотрю на свое здоровье в будущем. Как только выпишут, так сразу и вернусь на работу", - сказал во вторник ТАСС Бондаренко.

По его словам, лечение может занять несколько дней, однако пока даты выписки врачи не называют.

Бондаренко не исключает, что опишет произошедшие события в отдельном материале. "Может быть, я что-то напишу, все, что происходит с другими людьми, может произойти и с тобой. Теперь нужно быть во всеоружии, подозревать плохо всех, но быть бдительным нужно обязательно", - отметил главный редактор.

В понедельник посетитель редакции газеты "Родина" в Ставрополе совершил нападение с ножом на редактора издания и трех человек, которые попытались остановить нападавшего. Пострадали четверо, госпитализация понадобилась только Бондаренко.

В отношении 72-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц). Предварительной причиной происшествия следователи называют отказ редактора на просьбу посетителя о публикации материала. Подозреваемый задержан и допрошен, следователи намерены направить ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.