Apple обновила iPod Touch после четырехлетнего перерыва

Как отмечается в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте Apple, в новинке использован созданный компанией чип A10 Fusion, обеспечивающий высокое качество изображения. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 GB появилась функция Group FaceTime, обеспечивающая звонки с членами семьи, друзьями или коллегами в режиме видео- или аудиоконференции.

"Мы выпускаем самое доступное по цене устройство на базе операционной системы iOS, действующее в два раза быстрее, чем раньше, в котором имеется функция Group FaceTime и применяется технология дополненной реальности, - отметил вице-президент Apple по вопроcам маркетинга Грег Джосвик. - Стартовая цена составляет лишь $199".

Прием заказов на новый iPod на сайте компании уже начат, а в магазинах он появится позднее на этой неделе. В пресс-службе компании пока не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда новинка появится в России. Предыдущая модель Ipod Touch была представлена в июле 2015 года.

Основанная в 1976 году Apple помимо музыкальных плееров iPod производит смартфоны iPhone ("Айфон"), планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику.