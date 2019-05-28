Петербуржцы смогут выбрать название для парка на берегу Невы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга объявили о начале сбора предложений жителей по названию и наполнению парковой зоны на набережной Невы. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко, выступая на заседании городского правительства.

"Мы на странице своей "ВКонтакте" объявили жителям города [о сборе] предложений по названию [арт-парка] и по тому наполнению, которое бы они хотели видеть. Мы подготовим соответствующую выборку и проведем интерактивное голосование", - сказал Линченко.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил необходимость ускорить эту работу.

Концепция создания новой культурной зоны - Арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы - была предложена 23 апреля Бегловым вместо судебного квартала и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Планируется, что парковая зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостом. Ее общая площадь составит около 6 га, она будет соединена пешеходным маршрутом по Мытнинской набережной с Петропавловской крепостью.