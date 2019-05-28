Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодара

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Автоконцерны Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодарского края.

"Автоконцерны, такие как Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover, заявили о мошеннических схемах с участием судов Краснодарского края под видом исков о защите прав потребителей. Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей", - сказал представляющий интересы концернов адвокат Максим Титаренко.

По его словам, автоконцерны утверждают, что районные суды Краснодара задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз превышающей первоначальную стоимость машины при ее продаже.

"Практика рассмотрения подобных дел в Краснодарском крае отличается от практики по всей России. Под прикрытием защиты прав потребителей происходит обогащение местной узкой группы лиц, предположительно, из органов судебной власти данного региона. Нарушения, которые опускаются при совершении правосудия, происходят в тех же судах и выносятся одними и теми же судьями. Суммы, которые взыскивают по таким делам многократно превышают цену нового автомобиля. При этом в таких делах традиционно нарушаются права автопроизводителей", - пояснил Титаренко, добавив, что и экспертизы проводятся одним и тем же судебным экспертом.