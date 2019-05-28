Начало работы владимирских регоператоров ТКО перенесут на месяц из-за жалоб в ФАС

ВЛАДИМИР, 28 мая. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) во Владимирской области приступят к работе не 1 ноября, а 1 декабря 2019 года из-за выявленных ФАС нарушений при проведении торгов. Об этом во вторник сообщил журналистам директор областного департамента природопользования и охраны окружающей среды Руслан Баринов.

Конкурс по выбору регионального оператора был объявлен 29 марта, однако торги приостановили после того, как их участники подали жалобы в ФАС. 20 мая служба рассмотрела обращения и, выявив нарушения, предписала областному департаменту природопользования и охраны окружающей среды объявить новый конкурс.

"Учитывая даты изменения конкурсного отбора, нами подготовлено письмо в Минприроды РФ о переносе [срока начала работы регоператоров] и внесении изменений в нашу программу перехода на новую систему обращения с ТКО, которую я подпишу, как только мы опубликуем материалы уже измененного конкурсного отбора", - сказал Баринов.

Он отметил, что, из-за того, что торги были приостановлены примерно на месяц, уточненная программа предполагает, что регоператоры приступят к работе до 1 декабря.

Ранее администрация Владимирской области расторгла соглашение с выбранным по конкурсу в 2018 году регоператором "Владэкотехпром" и перенесла срок перехода на новую систему обращения с отходами с начала 2019 года на 1 января 2020 года. Региональные операторы по обращению с ТКО должны были приступить к работе 1 ноября 2019 года.

Пресс-служба администрации Владимирской области заявляла, что, несмотря на предписание ФАС, мероприятия по переходу региона на новую систему обращения с ТКО будут завершены до 1 января 2020 года в соответствии с планом.