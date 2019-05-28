Шварценеггер призвал мир к действиям против климатической катастрофы

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Актер Арнольд Шварценеггер и 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг призвали мировых лидеров приложить максимальные усилия для борьбы с изменением климата и предотвращением климатической катастрофы на Земле. Они выступили во вторник в Вене на климатическом саммите R20 Austrian World Summit вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы должны изменить наш подход к борьбе с климатическим кризисом. Нам надо изменить подходы к обсуждению климатического кризиса. Нам надо называть вещи своими именами: это чрезвычайная ситуация", - заявила Грета Тунберг, основательница молодежного движения "школьная забастовка за климат".

Активистка отметила, что политики не придают теме защиты климата должного значения. При этом большинство людей на планете даже не задумывается, что миру грозит климатическая катастрофа. "Вы наверное заметили, что что-то идет не так, на Земле становится теплее из-за выбросов углекислого газа, - сказала активистка. - Конечно, миллионы детей могут выйти на улицы, но мы не политические лидеры и даже не ученые. Недостаточно отдельных решений. У нас нет времени, и мы не позволим, чтобы это вам сошло с рук".

Арнольд Шварценеггер заявил, что нужны срочные действия для достижения самых больших целей, даже если они кажутся мечтами. "Мир меняют мечтатели, а не сомневающиеся", - сказал актер. В то же время он призвал людей всего мира присоединяться к движению "зеленых" и борцов с климатическими изменениями. "Наше приглашение, направленное Белому дому, возможно потерялось в пути", - указал Шварценеггер на власти США.

Саммит в Вене организован некоммерческой организацией Шварценеггера R20. На мероприятии собрались экологи, представители бизнеса и политики. В частности, его посетили Антониу Гутерриш, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Раймонд Вейонис. Кроме того, в центре Вены на площади Хельденплатц организован музыкальный концерт с участием нескольких тысяч зрителей, на котором также выступили Шварценеггер и Тунберг.

Грета Тунберг в марте была номинирована на Нобелевскую премию мира шведскими и норвежскими парламентариями. В феврале 2019 года девушка организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как "забастовка школы ради климата". С этим же плакатом она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах: ей удалось собрать 7,5 тыс. человек в Брюсселе. В декабре прошлого года она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице.